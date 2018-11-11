دراسة مخيبة للآمال حول فوائد فيتامين "د" ومكملات زيت السمك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كثير من الناس يأخذون مكملات غذائية بشكل روتيني مثل فيتامين (د) وزيت السمك على أمل تجنب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب على سبيل المثال. لكن الأدلة حول الفوائد المحتملة لهذه المكملات كانت ولفترة طويلة تراوح بين التأكيد والشك. وفقا لموقع "npr".

الآن، خلصت أبحاث طبية طال انتظارها حول الأدلة المتعلقة بفائدة تناول المكملات. والنتائج - التي نشرت في ورقتين - كانت مخيبة للآمال. يقول الدكتور لورنس فاين، رئيس قسم التطبيقات والوقاية السريرية في المعهد الوطني للقلب والرئة وأمراض الدم، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة التي مولت الدراسات: "كانت كلتا التجربتين سلبيتين".

"عموما، فإن النتائج التي توصلت إليها كلتا التجربتان الى أظهرت أن تناول زيت السمك وفيتامين (د) لم تخفض في الواقع من نسب الإصابة بأمراض القلب أو السرطان".

وقد تم عرض النتائج في الجلسات العلمية للجمعية الأمريكية للقلب في شيكاغو ، ونشرت على الإنترنت يوم السبت من قبل مجلة نيو إنجلاند للطب. وقد ركزت االدراسة الاولى على مكملات فيتامين "د" أما الأخرى وضعت فوائد زيت السمك تحت المجهر.

شملت التجارب ما يقرب من 26000 من البالغين الأصحاء الذين يبلغون من العمر 50 عامًا فأكثر، دون أن يكون لديهم أي تاريخ للسرطان أو أمراض القلب. 20 في المئة ممن شاركوا في المشروع التي تشرف عليه VITAL. كانوا من أصل إفريقي.

وقد داوم بعض المشاركين على تناول إما 1 غرام من زيت السمك - الذي يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية - بالإضافة إلى 2000 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميا. فيما استهلك آخرون نفس جرعة فيتامين "د" بالإضافة إلى دواء وهمي، وبعد أكثر من خمس سنوات، لم يتمكن الباحثون من العثور على أي فائدة تذكر لمن تناولوا الجرعات الكاملة لفيتامين "د" ومكلمات زيت السمك.

وفي حين كانت النتائج الإجمالية مخيبة للآمال، أظهر البحث الموسع هذا أن هناك تأثير مفيد واحد فقط لزيت السمك يتعلق بجانب واحد من أمراض القلب وهو التخفيف من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية.

فقد قلل تناول زيت السمك من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنحو 28 في المائة، وهو ما يمثل اكتشافاً "ذا دلالة إحصائية" ، كما يقول الدكتور جوان مانسون، رئيس قسم الطب الوقائي في مستشفى بريجهام للنساء في بوسطن.

ويقول مانسون إن أولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم كانوا أشخاصاً لم يتناولوا عادة كميات كبيرة من الأسماك في نظامهم الغذائي اليومي.

وقال مانسون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج، ولكن "في هذه الأثناء سيكون من المعقول بالنسبة للأميركيين الأفارقة التحدث مع مقدمي الرعاية الصحية حول حاجتهم لتناول مكملات زيت السمك والحصول عليها مجانا".

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