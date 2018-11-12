دراسة: نقص الزنك أثناء الحمل قد يؤدي للإصابة بالتوحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة ستانفورد الأمريكية، بأن نقص مستويات الزنك لدى المرأة الحامل قد يزيد من احتمال إصابة طفلها بالتوحد، لذا ينصح العلماء المرأة الحامل بتناول مكملات الزنك بشكل منتظم أثناء الحمل لتضمن عدم إصابة جنينها بالتوحد مستقبلاً.

وذكرت الدكتورة سالي كيم من كلية الطب بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا "يرتبط التوحد بأنواع معينة من الجينات التي تشارك في تكوين ونضج وتثبيت نقاط التشابك العصبي أثناء المراحل الأولى لتطور الجنين".

وأضافت "تربط النتائج التي توصلنا إليها، مستويات الزنك في الخلايا العصبية، بالإصابة بمرض التوحد".

من جهته قال البروفيسور كريغ غارنر، من المركز الألماني للأمراض العصبية "حتى وقتنا الحاضر لم يثبت قطعياً بأن نقص مستويات الزنك لدى الحامل، يؤدي حتماً لإصابة الجنين بالتوحد، ولا زلنا بحاجة لإجراء المزيد من الدراسات حتى نعتمد هذه النتائج بشكل نهائي".

يذكر بأن الزنك الذي يتواجد في اللحوم والمحار ومنتجات الألبان والخبز والحبوب، يساهم في صنع خلايا وأنزيمات جديدة، واستخلاص الكربوهيدات والدهون والبروتين من الطعام، إضافة إلى مساهمته في التئام الجروح.

وتقول هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من الزنك من الأطعمة، ولا ينبغي أن يتناول المرء أكثر من 25 ملغ من مكملات الزنك يومياً.

كما وجدت الدراسة التي نشرت في دورية فرونتيرز المختصة بعلم الأعصاب الجزيئي، بأن الزنك يدخل الخلايا العصبية المستهدفة عبر نقطة التشابك العصبية، ويربط نوعين هامين من البروتينات التي تُحدث تغيرات في التكوين والوظيفة للخلايا العصبية في مرحلة التطور، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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