الكركديه.. لتخفيض الوزن ومعالجة ضغط الدم المرتفع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر عشبة الكركديه من أبرز الأعشاب المفيدة للتخسيس وتخفيض نسبة الكوليستيرول، إلى جانب معالجة ضغط الدم المرتفع. وتكمن فوائد مشروب الكركديه في أنه يساعد الجسم على خسارة الوزن في مدة 12 أسبوعاً، ما إذ تمّ تناوله بشكلٍ يومي.

ومن أجل الحصول على هذه النتيجة المرضية لناحية خسارة الوزن، يجب تناول الكركديه بدون أي إضافة للسكر. وفي حال لم تتقبّله بدون تحلية، تستطيع إضافة ملعقة صغيرة من السكر أو ملعقة عسل واحدة.

أمّا فيما خصّ ضغط الدم المرتفع، فقد أكدت الدراسات الطبية فعاليته في تخفيض الضغط، لا سيما لدى مرضى السكري. كذلك، فإنّه يساعد على زيادة نسبة الكوليستيرول الجيد في الدم، في حين أنه يعمل على تخفيض الكوليستيرول الضار.

إلى جانب ذلك، فإنّ الكركديه البارد يحافظ على توازن السوائل في الجسم، ويساعد على ضبط درجة حرارته ويعالج الحمى. كذلك، فإنه ينشط الدورة الدموية، ويقوي ضربات القلب.

ورغم كل هذه الفوائد على الجسم، إلاّ أن المرأة التي تخطط للحمل لا ينبغي أن تشرب الكركديه، إذ أن جذوره تزيد من إنتاج هرمون الأستروجين، الأمر الذي يؤثر على دورة الخصوبة.

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