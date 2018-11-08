مشروبات الطاقة تزيد مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة جديدة، أن شرب كمية قليلة من مشروبات الطاقة، قد تؤذي الإنسان بشكل جدي، وتعرضه لأمراض خطيرة منها النوبة القلبية والجلطات.

وقال علماء، إن استهلاك علبة ونصف فقط من مشروبات الطاقة التي تتضمن نسبة كبيرة من السكر والكافايين، قد تسبب انسداد الأوعية الدموية، مما قد يؤدي للإصابة بالجلطة والنوبة القلبية، حسب ما نشرت صحيفة "ميترو".

ووفقا لدراسة جديدة، تعرض رجال ونساء أصحاء لانخفاض في فتحات الأوعية الدموية، بعد 90 دقيقة من تناول 750 ملليتر من علب مشروبات الطاقة، أو ما يعادل علبة ونصف من مشروبات الطاقة "الكبيرة" مثل مشروب "مونستر إينرجي".

وتعد الدراسة الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على تأثير مشروبات الطاقة على الأوعية الدموية، وتعطيل عملية الهضم الغذائي.

واختبرت الدراسة تأثير مشروبات الطاقة على 44 طالب طب غير مدخن في العشرينات من العمر، لتكشف عن انكماش في محيط دائرة الأوعية الدموية إلى النصف، مما يصعب حركة الدورة الدموية في الجسم.

ويستهلك عدد كبير من الشباب مشروبات الطاقة، وقد تصل نسبة من يستهلكها في بريطانيا إلى 70 بالمئة ممن أعمارهم ما بين 10 و17 عاما.

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