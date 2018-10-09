الإصابات الأكثر شيوعا في جراحة العظام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

يواجه جراحو العظام إصابات متعددة أثناء معالجتهم للمرضى المصابين مثل الكسور وخشونة المفاصل والتي بإمكانها أن تصيب كثيرا من الفئات مبكراً، إلى جانب المكملات الغذائية التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على العظام،وأيضا أبرز النصائح التي يستوجب على مرتادي الصالات الرياضية اتباعها.

راحة العظام هو فرع من فروع الجراحة في الطب ويتخصص في مشاكل الجهاز العضلي و الهيكلي، و يستخدم جراحو العظام الوسائل الجراحية وغير الجراحية لعلاج الرضات العضلية الهيكلية، مثل إصابات الملاعب، الأمراض التنكسية، العدوى، الأورام، والعيوب الخلقية، كثيرا من المرضى يعانون من الالام بعد ممارسة الرياضة أو ارتياد الصالات الرياضية، إلى جانب الإصابات التي قد تحدث لطلاب المدارس في المدرسة عندما يسقط الأطفال على الارض يصابون بجروح أو كسور في مناطق عدة من أجسامهم.

كما أن هناك إصابات شائعة يصادفها الأطباء في قسم جراحة العظام والتي لخصها الأطباء أنها ناتجه عن قسم الرياضة وأحيانا بسبب حوادث المرور، إلى جانب المسنين الذين يتعرضون الى السقوط في المنزل أو في الطريق ويحدث لهم كسور ، لذا فإن هذه الإصابات مهمة جدا ، ولابد على المصابين زيارة الطبيب بشكل فوري.

كما أن تناول المكملات الغذائية تؤثر على الشباب الذين يمارسون الرياضة سلبا وتلحق الضرر بالعظام، إلى جانب ذلك يؤكد كثير من جراحي العظام وأخصائي الرياضة بأهمية وجود مدرب أو مرشد رياضي حتى ولو كان ذلك لبعض جلسات تدريبية لانه يساعد على توجيه الأشخاص أثناء التدريب في الصالات الرياضية.



المزيد:

تناول الكربوهيدرات بكثرة قد يؤدي لمرض هشاشة العظام