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هل سيقتل مضاد "حصان طروادة" البكتيريا الخارقة ؟

 أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون أمريكيون عن مضاد "حصان طروادة" الحيوي الذي يهدف لخداع دفاعات البكتيريا الخارقة عن طريق ربط نفسه بجزيئات الحديد التي تحتاجها البكتيريا للعيش والنمو.

وبمجرد دخول الدواء المعروف باسم "cefiderocol" إلى الخلية البكتيرية، يعمل على تدميرها من الداخل، وذلك وفقا لما نشره باحثو شركة Shionogi بولاية نيوجيرسي الأمريكية

وأشار الدكتور، سايمون بورتسوث، رئيس فريق الدراسة أن مضاد "حصان طروادة" يستخدم آلية جديدة لدخول الخلية، من خلال الاستفادة من حاجة البكتيريا للحديد ولبقائها على قيد الحياة وذلك من خلال الإصابة بالعدوى الحادة التي تساهم في خلق إحدى الاستجابات المناعية الفطرية.

ويوضح الباحثون أن مضاد "حصان طروادة" يمكن أن يتناوله ثلثا المرضى وذلك 3 مرات في اليوم

كما يحذر الباحثون من أن العدوى المقاومة للعقاقير ستقتل عددا أكبر من الناس المصابين بالسرطان والسكري، وذلك بحلول منتصف القرن.

 

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