جهاز يقتل قمل الرأس بالموجات فوق الصوتية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يكره الآباء والأطفال على حد سواء المبيدات الحشرية وأمشاط الأسنان الدقيقة التي ربما تكون هي العلاجات الوحيدة للقمل.

ولكن جهاز بارسونك المحمول في اليد يستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية بطريقة جديدة غير مؤلمة لعلاج الإلتهابات والقمل، إذ يرسل الجهاز موجات فوق صوتية منخفضة الكثافة خلال الشعر عبر أسنانه المعدنية.

يتم تغطية أسنان الجهاز بطبقة بلاستيكية والتي تساعد في التخلص من القمل وتجمع الميت منها والبيض ويتم التخلص منها بعد كل استخدام.

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وأكدت الشركة أن تقنية الموجات فوق الصوتية آمنة للاستخدام مع الأطفال.

وقد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتبعه موافقات من أوروبا قريبًا.



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