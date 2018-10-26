... نصائح للحمية من الكوليسترول كلنا نعلم ان اتباع غذاء صحي و خاصة منخفض الكوليسترول مهم جدا لصحتنا كثير من الناس

... للإدمان فوائد أيضا.. فكيف تحصل عليها؟ خطوات بسيطة تحول عادتنا السيئة إلى عادات مفيدة للصحة، مهما بلغ ضرر هذه العادات.

... ما هي الغدة الدرقية؟ اليكم الاسباب والعلاج.. تقع الغدة الدرقية فوق تفاحة أدم وتنتج الغدة الدرقية الهرمونات التي تنظم أمور مختلفة في جسم الإنسان منها درجة الحرارة، التمثيل الغذائي، ضربات القلب.

... خبر سار لمرضى الفشل الكلوي.. أجهزة غسل كلوي صغيرة ومحمولة توصل باحثون في الجمعية الأميركية للكيمياء إلى تقنية جديدة قد تفتح المجال أمام ابتكار كلى صناعية صغيرة يمكن أن يحملها المريض طيلة الوقت.

... هل تنام أقل من 8 ساعات يوميا؟ إنتبه لصحتك وخذ هذه البدائل في زمن متسارع الوتيرة يكاد أحدنا لا يجد فرصة ليسعد بقسط من الراحة دون الخضوع لمؤثرات الحداثة.. وهذا ما ينتج نمط حياة غير صحي تعيشه مجتمعات بأكملها