ماذا تعرف عن فوائد الترمس المطحون للتخسيس؟

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

عندما نأتي على ذكر الترمس، رفيق سهرات الشتاء، الوجبة الخفيفة اللذيذة المعروفة عربياً ، هل كنت تعلم أي فوائد يخفيها الترمس في عالم انقاص الوزن؟

نعم الترمس وبالأخص الترمس المطحون يعتبر من الطرق الفعالة المستخدمة في طرق التخسيس وإنقاص الوزن بصورة طبيعية، ولحرق الدهون في الجسم.

حيث إنّ جميع الأبحاث التي أجريت تؤكّد وتشير إلى فوائد الترمس العديدة التي لم نكن نعلمها، ويأتي ذلك من خلال استعمال الترمس كمطهّر للامعاء، ومدرّ للبول، وأيضاً يخلّص الجسم من الديدان إذا تمّ تناوله مع القليل من العسل.

ومن أهمّ الفوائد أنّه يساعد في إنقاص الوزن من خلال هضم الطعام في المعدة بصورة جيّدة، والعمل على تقليل نسبة السكر في الجسم، أيضاً هو غني بالألياف للتخلص من الإمساك الذي يضر الجسم، والتي تعمل على تقليل مستوى الكولسترول في الدم، وبالتالي الترمس يعمل على عرقلة عملية ترسّب الدهون وتجمعها على جدران الأوعية الدموية في الجسم كافة، فهو يحمي من مرض تصلّب الشرايين وحدوث الجلطات للشخص.

لكن عليك الحذر ، فالاكثار من الترمس له مضاره أيضاً فهو قد يسبب التالي :

عسر في الهضم لدى بعض الأشخاص.

الإصابة بالتسمم، وذلك نتيجة عدم نقع الترمس بصورة كافية في الماء.

يسبب حساسية عند بعض الأشخاص.

الغثيان.



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