9 أطعمة يمكنك تناولها في الليل وأنت مرتاح الضمير! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )

بالنسبة لبعض الناس ، يعتبر تناول الطعام في الليل بمثابة كابوس ، وبالنسبة للبعض الآخر - فهو باب لأطلاق النكات. ومع ذلك ، يمكن جعل عادة تناول الطعام في الليل صحية وغير ضارة ، إذا ما استبدلنا مثلا الكعك والنقانق بالجبن والفشار .



أعد موقع برايت سايد قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تكون وجبات خفيفة رائعة في الليل ، أليك 9 أفكار لوجبات خفيفة لن تفسد حميتك :

1- الجبن

يحذر علماء من جامعة هارفارد من أن الإكثار من تناول الطعام ليلاً مكن أن يكون سيئاً تماماً مثل النوم جائعين ، لذلك ينصحون بتناول شيء خفيف في الليل. على سبيل المثال ، يوصون بتناول عدة شرائح من الجبن التي تحتوي على نكهة كافية لإرضاء مستقبلات الذوق ولن يكون من الصعب على الجسم استيعابها وهضمها .

2- الزبادي





وفقا لخبراء التغذية ، فإن الزبادي مثالي كوجبة خفيفة في الليل لأنه لا يحتوي على الكثير من الدهون ولكنه يحتوي على الكثير من البروتينات. و وفقاً للدراسات ، فإن البروتين في اللبن لا يجعلك تشعر بالشبع فحسب ، بل يساعد الجسم أيضًا على حرق المزيد من السعرات الحرارية في النهار.

3- البسكويت المملح

يمكنك أن تتناول البسكويت المملح بالقمح الكامل ( وليس البسكويت العادي ) دون أن يؤثر ذلك على نومك الصحي.

حيث يحتوي البسكويت المملح بالقمح الكامل على كربوهيدرات بطيئة الهضم ما يجعلك تشعر بالشبع لمدة أطول .

4- الفشار

تنصح خبيرة التغذية إيريكا كانال الأشخاص الذين يحبون تناول الوجبات الخفيفة في الليل بتناول وعاء من الفشار بدون ملح. لن يؤثر هذا النوع من الوجبات على شكل الجسم على الإطلاق.

يمكنك تحضير الفشار من خلال إضافة الفلفل الأسود أو مسحوق الثوم إليه.

5- البيض

تحتوي البيضة المسلوقة على 75 كيلوكالوري فقط ، وهي رائعة كوجبة خفيفة في الليل. وفقًا لإريكا كانال ، ستسمح لك هذه الوجبة بنسيان الجوع حتى الصباح ولن تتحول إلى بوصات إضافية على خصرك.

6- الخضروات

إذا كنت متأكدًا أنك ستستيقظ في الليل لتناول وجبة خفيفة ولكنك تدرك أن نوعًا واحدًا من الطعام لن يكون كافيًا بالنسبة لك ، يمكنك إعداد وجبات صحية مسبقًا مثل سلطة الخضار ، على سبيل المثال.

نوصي بتناول الخضراوات الخضراء لأنها تحتوي على نوع من الكربوهيدرات التي ستبقيك شبعاناً حتى الصباح.

7 - التفاح بالقرفة

توصي كارين بورساري وهي أخصائية تغذية صحية ، بتناول التفاح المطحون مع القرفة لأولئك الذين يريدون تناول الأطعمة الحلوة في الليل. يمكنك إضافة حفنة من الزبيب كذلك.

لن يقتل هذا الطبق فقط شهيتك للكعك والكعكات، ولكنه سيقلل أيضًا مستوى الأوريكسين الذي يجعلك ترغب في تناول الطعام.

8 - كوب من عصير الكرز

بالطبع ، نعني عصير الكرز الطبيعي. قد لا يجعلك ذلك تشبع حقًا ، لكن الدراسات تظهر أن هذا العصير له تأثير إيجابي على نوعية النوم ، مما يجعله أعمق وأطول.

9- الموز

على الرغم من حقيقة أن هذه الفاكهة يتم هضمها بسرعة ، فإنه من غير المحتمل أن يوقظك مرة ثانية أثناء الليل. السر في ذلك هو أن الموز يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعدنا على الاسترخاء. كما أنه يحتوي على الميلاتونين الذي وفقا لدراسات مختلفة ، يحسن نوعية النوم.

مصدر الصور : برايت سايد

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