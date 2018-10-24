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نصائح.. إليك الوجبات التي ينبغي تناولها قبل وبعد الرياضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

من المهم للغاية تناول الطعام قبل ممارسة التمارين الرياضية ، خاصةً إذا كنت من الرياضيين الذين يحملون الأثقال أو أنك تستمر في التمرين لأكثر من 30 دقيقة . 

فحتى اللعب على المشاية الكهربائية أو التمارين الخفيفة قد تنفقك طاقتك ، لذلك فإن وجود مخزون من السعرات الحرارية في جسمك مسبقاً سيساعد على زيادة قدرتك على التحمل . 

عند ممارسة التمارين جسديًا تبدأ في حرق مخازن الجليكوجين في الجسم . 

عادةً يخزن الجسم حوالي 2000 من السعرات الحرارية . 

فإذا لم يكن لديك مخزون من الطاقة في جسمك ، فسوف تبدأ في الشعور بالاهتزاز والتعب. 
 
إن تناول وجبة خفيفة صغيرة قبل التمرين بساعة أو تناول وجبة متوسطة الحجم قبل ساعتين من التمرين ، هو الطريقة المثالية لاستهلاك الطاقة . 

إذا كنت تفرط في تناول الطعام قبل ممارسة التمارين الرياضية ، فقد تتعرض لتشنجات أو إسهال في المعدة ، ولكن إذا كنت تأكل كمية أقل من الطعام ، فربما لن يتمكن جسمك من أداء التمارين لفترة طويلة .

كما أن شرب السوائل مهم جدًا قبل التمرين ، حيث أن السوائل يمكن أن تنمي العضلات بشكل صحيح وأن نظامك العصبي يقوم بنقل الرسائل بشكل صحيح .
 

 

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