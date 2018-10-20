300 مليون شخص يعانون من الاكتئاب عالمياً

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (سعد النعواشي)



ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنّ اضطرابات الصحة العقلية تشهد تزايداً في معظم بلدان العالم، ويمكن أن تكلّف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030، ما لم يتمّ التعاملُ مع الفشل الجماعي لمواجهتها.

يعاني حوالي ثلاثُمئة مليون شخص في أنحاء العالم من الاكتئاب و50 مليون شخص آخرين من الخرف وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية ، وقال التقرير إنّ الأزمة المتزايدة قد تسبّب ضرراً دائماً للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات حول العالم ، وشارك في وضع التقرير 28 متخصّصاً عالمياً في الطب النفسي والصحة العامة وعلم الأعصاب بالإضافة إلى جماعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية.

ويقدَّر عدد المصابين بالفصام بحوالى 23 مليون شخص في حين يصيب الاضطراب الثنائي 60 مليون شخص حول العالم ، وأشار التقرير إلى أن هذه الاضطرابات النفسية قد تكلف الاقتصاد العالمي بين العامين 2010 و2030 ما يصل إلى 16 تريليون دولار، ما لم يتم التعامل مع الفشل الجماعي لمعالجة هذه الاضطرابات.

بعض التكاليف ستكون مباشرة للرعاية الصحية والأدوية، غير أن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة، وتتمثل في فقدان الإنتاجية والإنفاق على الرفاهية الاجتماعية والتعليم والقانون والنظام، وأشار التقرير إلى أن عبء المرض العقلي ارتفع خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية في مختلف أنحاء العالم بدرجة كبيرة .

د منال الفحام أخصائية الأمراض العصبية من دبي



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