سبع طرق لإطالة عمر القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تعد الأمراض القلبية من أهم الأسباب المؤدية لوفاة الرجال والنساء.وهناك سبع طرق لإ طالة عمر القلب يمكن أن تقلل خطر الإصابة بأزمة قلبية أو السكتة الدماغية.



اولا : إكتشف عمر قلبك

.ربما تبدو صغيراً وربما تشعر بذلك أيضا لكن هل سيخذلك قلبك ?

يمثل عمر القلب مفهوماً أساسياً في تحديد فرص الإصابة الأزمات القلبية وهناك بعض العوامل التي لا يمكن تغييرها أو التحكم فيها مثل التقدم في العمروكذلك وجود تاريخ مرضي في العائلة يشير لوجود حالات إصابة بأمراض قلبية. و كما توجد عوامل أخرى يمكن السيطرة عليها مثل: التدخين- ممارسة الرياضة - النظام الغذائي -

. كما توجد عوامل أخرى خفية لا تؤدي لظهور الأعراض لكنها في نفس الوقت تزيد من فرص الاصابة منها مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.

ثانيا : قم بعمل فحوصات طبية دورية

ثالثا : إبتعد عن التدخين :

إذا كنت تخطط للإقلاع عن التدخين عليك ان تحصل على المساعدة التي ستحتاج إليها كالدعم النفسي

والعلاج ببدائل النيوكتين وتناول العقاقير التي تثبط رغبتك في الحصول على المزيد من النيوكتين.

رابعا :إخفض من مستوى ضغط الدم لديك :

ويزداد ضغط الدم لديك كلما تقدمت في العمر وكلما زاد وزنك وكلما قل نشاطك الحركي وكلما تناولت المزيد من ملح الطعام

و قد تكون حاملا لاستعداد وراثي للاصابة بارتفاع ضغط الدم حتى لو كنت رشيقا ولا تتناول الكثير من السكريات ونشط حركيا وتتبع نظام غذائي صحي

لذلك تناول الأدويه التي تحافظ على مستويات ضغط الدم لديك

خامسا :مارس الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة المعتدلة لمدة ساعتين ونصف أسبوعيا على تخفيض احتمال الاصابة بأزمات قلبية إلى الثلث,

سادسا :ارفع من مستويات الكوليسترول المفيد وإخفظ مستويات الكوليسترول الضار

وذلك بإتباع نظام غذائي صحي

سابعا :لا تبالغ في التعامل مع عمر قلبك؛ فالأمر مجرد أداة للتنبيه

لذا عندما تكون النتائج العامة لاختبارات قياس عمر القلب جيدة فلا داعي للقلق, فالأمر مجرد قياس للإحتمالات الإصابه بأمراض القلب

وليس الأمر دليلا على ما سيحدث بالتأكيد.



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