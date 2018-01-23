فيروس معدي هو السبب المحتمل لمرض غامض يشبه شلل الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



رصدت دراسة كبرى قام بها باحثون طبيون بجامعة "نيو ساوث ويلز" في سيدني دليلا قويا على أن فيروسا يسمى "إينترو فيروس دي 68 " هو سبب مرض غامض يشبه شلل الأطفال والذي أصاب الأطفال بالشلل في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا .

وأشار موقع "ساينس ديلي" المعني بشئون العلم إلى أن الدراسة ، التي قام بها فريق برئاسة البروفيسورة ريانا ماكلنتاير بجامعة نيو ساوث ويلز ، نشرت في دورية "يوروسيرفيليانس".

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وقالت ماكلنتاير "في عام 2014 بدأ تشخيص إصابة أطفال بمرض غامض تسبب في الإصابة بشلل أشبه بشلل الأطفال".

وأوضحت أن "ما يربو على 120 طفلا أصيبوا بالحالة ، المعروفة باسم التهاب النخاع الشوكي الرخوي الحاد،في الولايات المتحدة وحدها لكن الخبراء استبدت بهم الحيرة حيال السبب" .

في نفس ذلك العام حدث أيضا تفشٍ كبير بشكل غير معتاد لحالات الإصابة بفيروس "اينتروفيروس دي 68 " أو إي في -دي 68 - وهو فيروس عرف منذ مطلع ستينيات القرن الماضي ويتسبب في رشح الأنف والسعال والآم في العضلات والحمى وصعوبة التنفس.

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وأصيب نحو 2280 شخصا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بالفيروس ، الكثير منهم أطفال ، وكانت أعراض مشاكل التنفس حادة بشكل أكثر من المعتاد.

ولايزال الفيروس نادرا في أستراليا . ومراعاة الأساليب الصحية ، مثل غسل الأيدي بالصابون والماء لمدة 20 ثانية، يمكن أن تساعد في الوقاية من انتشار الفيروس.

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