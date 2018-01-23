"إكسبو 2020" يرسي مشروعين رئيسين بـ670 مليون درهم

أخبار الآن |دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال بيان صحفي إن معرض إكسبو 2020 دبي.. أرسى عقدين رئيسيين على شركةٍ لينج أورورك بريطانية بقيمة إجمالية تبلغ 670 مليون درهم لإنشاء جناحين في المعرض. وأضاف البيان أنه بموجب العقدين ستنفِذ الشركة البريطانية العالمية للإنشاءات جناح القيادة والجناح الإعلامي في ساحة الوصل في إكسبو 2020 والطريق المؤدي إلى ساحة الوصل.

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وتعد ساحة الوصل المساحة المركزية في إكسبو 2020 دبي ويبلغ قطرها 150 مترا، وستغطيها قبة فولاذية ضخمة. وكانت شركة سيمولاي ريموند ام.إي فازت بالتعاقد الخاص بالساحة في نوفمبر 2017. وقال البيان إن لينج أورورك ستتولى "المسؤولية عن الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتلك الخاصة بالتمديدات الصحية في هذه المرافق".

ومن المقرر أن تبدأ الشركة العمل بنهاية يناير 2018، على أن يكتمل بحلول أكتوبر 2019، بحسب البيان. ويُفتتح معرض إكسبو 2020 دبي في 20 أكتوبر 2020، ومن المتوقع أن تشارك فيه أكثر من 180 دولة. ويقول البيان إن 160 دولة أكدت حتى الآن مشاركتها في المعرض.

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