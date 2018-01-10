كيف تقي نفسك من أمراض القلب بمنتصف العمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "جنوب غرب تكساس الطبية" أنه من الممكن الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب أو التقليل من هذا الخطر في مرحلة منتصف العمر

تعتبر امراض القلب و الاوعية الدموية اليوم هي من المشاكل الطبيه الخطيرة التي يعكف آلاف الأطباء المتخصصين على حلها في جميع أنحاء العالم

فهناك 17 مليون شخص يموتون سنوياً من أمراض القلب، ،وتعد الوقايه منها خير من علاجها في مراحلها المتأخره

إذ جددت دراسة أميركية حديثة، التأكيد على من يمارسون التمارين لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع في منتصف العمر

يمكن أن يقيهم من خطر الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية ويحدون كثيراً من مخاطر وفاتهم مبكراً حتى إن لم يتسن لهم الذهاب لصالة الألعاب الرياضية أو النادي الرياضي

وقام الباحثون بمراقبة 53 شخصاً بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً لكنهم لا يمارسون الرياضة بانتظام.

المشاركون قسموا إلى مجموعتين:

الأولى مارست تمارين رياضية قاسية 30 دقيقة يومياً من 4 إلى 5 أيام في الأسبوع على مدار عامين

أما أعضاء المجموعة الثانية فمارسوا تمارين التأمل والتوازن وإنقاص الوزن 3 مرات أسبوعياً لعامين أيضاً.

وقد خلص الباحثون إلى أن التمارين الرياضية تحسن مرونة عضلة البطين الأيسر للقلب، لافتين إلى أنها لا تؤثر فقط في القلب بل تحسن وظائف المخ عبر ضخ الدم إليه، ما يقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، فيما لم تظهر المجموعة الثانية أي تقدم مشابه.

الباحثون يقولون في هذا الصدد إن قلة الحركة والتمدد فترات طويلة خاصة في منتصف العمر يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وهناك ايضا بعض الممارسات الصحيه الأخرى التي يمكنك ان يقوم بها الأشخاص في منتصف العمرلتقيهم من أمراض القلب

بداية من تغير نمط الحياة و العادات الصحية و الغذائية

و الاقلاع عن التدخين و عمل فحوصات منتظمة ، الحد من التوتر و القلق و الاقلاع عن تناول المشروبات الغازية و المحافظة على نسبة الكولسترول بالدم والنوم لساعاتٍ كافية



