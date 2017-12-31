نصائح للحفاظ على صحة جيدة في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( غرفة الأخبار )

عادات صحية سيئة اعتدنا على فعلها في 2017، ينصح خبراء الصحة في التخلص منها عام 2018 :

*يعد استخدام مبيض القهوة من العادات الغير صحية التي دأبنا على فعلها فالمكونات غير الصحية التي يحتويها المبيض لا تقتصر فقط على الدهون المتحولة والسكّر المضاف، الألوان اصطناعية،

*ويزيد استهلاك هذا المكوّن من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ولهذا السبب سوف تمنع إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة هذا المكون في العام 2018، لذا اِشرب بدلًا منه: حليب البقر العادي التقليدي القليل أو الخالي من الدسم، أو حليب نباتي غير محلّى، حيث إنّ كلاهما يعطي إضافات صحية لفنجان قهوتكِ في الصباح.

يفضل كثيرون الخبز الأبيض على سواه من أنواع الخبز الأخرى الا أن الدراسات أظهرت احتوائه على مكونات غير صحية منها مواد كيميائية مبيّضة مثل أزوديكاربوناميد Azodicarbonamide، وتناول بدلًا منه: أنواع الطحين والخبز كاملة الحبوب وكاملة القمح، التي لا تحتوي على مواد مبيّضة.

اذا كنت جائعا وليس لديك المزيد من الوقت لاعداد الطعام فانك غالبا ما ستلجأ الى مطاعم الوجبات السريعة التي تقلي الدجاج واللحوم ، إلا أن هذا ليس خيارا صحيا فالأطعمة المقليّة تحوي مكونات غير صحية ناتجة عن الحرارة العالية، والزيت الذي يسبب الالتهابات، تناول بدلًا منها: اللحوم والمأكولات المشوية في الفرن.

يحتاج المرء عن الاسيقاظ وجبة إفطار جيدة .. ومن هنا الخطوة الاولى اذا ما أردت نمط حياة صحيا .. يلجأ الكثيرون الى حبوب الإفطار المحلّاة لتأمين قدر من الطاقة في بداية اليوم .. لكن هذه الحبوب تحتوي مكونات غير صحية متعددة بالاضافة الى السكر، تناول بدلًا منها: حبوب الإفطار المصنوعة من الشوفان والتي تتخللها بعض الفواكه والمكسرات.

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