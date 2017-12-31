إليكم قائمة بالأغذية التي تسهم بتحسين المزاج والقدرة الجنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

الغذاء يلعب دورا كبيرا في تحسين المزاج والرغبة الجنسية، وقد تحدثت خبيرة التغذية والطبيبة سارة فلور كثيرا عن تأثير المواد الغذائية على الجسم البشري واستعداده للممارسة العلاقة الحميمة.. مع ما قدمته كذلك من نصائح بهذا الشأن.

وفي مقال نشرته صحيفة "Daily Mail‎" تشير خبيرة التغذية فلور، الى دور الاكتئاب وبعض الأمراض العصبية في التأثير سلبا تقلل على الرغبة الجنسية للإنسان، وكيف يمكن استعادتها بمساعدة التغذية السليمة.

ولدى الطبيبة قائمة من الأغذية تشمل أنواع السمك الدسمة والمكسرات والبيض لتدعيم الجهاز العصبي، والإبتعاد عن تناول السكر بشتى أنواعه لأنه يؤدي إلى السمنة التي تؤثر سلبا على الحياة الجنسية والصحية بشكل عام.

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وتؤكد الدكتورة فلور على وجوب تناول الكثير من السبانخ والتوت وبذور اليقطين والحمّص لتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية، وضرورة تناول لحوم الدواجن والخبز لما لهما من دور إيجابي في تحسين المزاج.

ولرفع نسبة الفيرمونات وهي "كيماويات تتكون من جزيئات عضوية معقدة تهدف لجذب الشريك" في إفرازات الغدد العرقية يجب أكل الكرفس.

كما أن تناول الثوم بشكل منتظم ولفترات طويلة يغيير كثيرا في السلوك الجنسي، ويرفع من الرغبة لدى الطرفين. وتختتم الطبيبة سارة فلور بالقول إن تناول الأفوكادو والمحار والشوكولاته الداكنة والبطيخ والفلفل الحار يساعد على تنشيط الرغبة الجنسية لدى الزوجين.

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