دور الاغذية بمحاربة السرطان والوقاية منه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( منى عواد)

تشير العديد من الدراسات إلى أن بعض مكونات الغذاء يمكن أن تلعب دورا في خفض خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية، مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وأثبتت الأبحاث حول العالم أن معظم حالات الوفاة بالسرطان سببها النظام الغذائي غير السليم الذي يتضمن أنواعاً من الأطعمة تعمل على تكاثر الخلايا السرطانية، دون الاهتمام بالأطعمة التي يمكنها أن توقف نمو تلك الخلايا في جسم الإنسان، وتقلل من حجم الورم الخبيث في حالة الإصابة به.

ويتميز النظام الغذائي الصحي الغني بالمواد المضادة للأكسدة مع تجنب الأطعمة المصنعة، بقدرته على تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الكثير من الأمراض، من بينها كل أنواع السرطانات.

من الشارقة الدكتورة لطيفة محمد حسن رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة

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