مكملات فيتامين د والكالسيوم ربما لا تقلل من مخاطر الكسور

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف بحث جديد أن كبار السن الذين يتناولون فيتامين د والكاليسوم ليسوا أقل عرضة للكسور من أقرانهم الذين لا يتناولون هذه المكملات. ودعا الباحثون كبار السن الى اتباع وسائل أفضل للوقاية من هشاشة العظام والكسور والتهاب المفاصل، منها تمارين اليوغا، والأنشطة البدنية، والتوجيهات الغذائية المناسبة.

يذكر أنه كان من المعتقد في السابق أن فيتامين د له أهمية كبيرة في تقوية العظم والحفاظ عليه من هشاشة العظام، ويختلف فيتامين د عن عن غيره من الفيتامينات في أن الجسم قادر على تصنيعه في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس من مركب يصنعه الجسم من الكولسترول، ويكفي التعرض المتوسط للشمس غالبية الأشخاص ليصنعوا كامل احتياجاتهم من فيتامين د، ولذلك فهو يعرف باسم فيتامين أشعة الشمس



وفحص الباحثون بيانات من 33 تجربة سابقة شملت أكثر من 51 ألف شخص أعمارهم 50 عاما أو أكثر يعيشون في منازلهم وليس في دور مسنين أو غيرها من المؤسسات. وخلصوا إلى أنه لا يوجد فارق بالنسبة لخطر التعرض للكسور مقارنة بالأشخاص الذين لا يتلقون أي علاج أو أدوية وهمية أو مكملات فيتامين د والكالسيوم.

وقال كبير الباحثين جيا قوه تشاو الباحث بقسم جراحة العظام بمستشفى تيانجين بالصين "حان الوقت للكف عن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د لكبار السن".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "ينبغي تغيير التوصيات... نعتقد أن تحسين نمط الحياة وممارسة ما يكفي من التمرينات الرياضية والتعرض لأشعة الشمس بالشكل الكافي وتعديل النظام الغذائي قد يكون أكثر أهمية من تناول هذه المكملات".

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