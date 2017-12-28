دراسة ترصد أضرار البلوغ المبكر للفتيات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت دراسةٌ طبية حديثة إن الفتيات اللاتي يصلن إلى مرحلة البلوغ مبكرا، لديهن مخاطر أكبر للإصابة بالاكتئاب، والسلوكيات المعادية للمجتمع، التي تستمر حتى بلوغهن مرحلة العشرينيات من عمرهن.

وأجريت الدراسة على نحو 8 آلاف فتاة في أواخر العشرينيات من العمر.. ووَجدت أن الفتيات اللاتي بلغن مرحلة البلوغ مبكرًا ارتفعت بينهن معدلات وأعراض الاكتئاب والسلوكيات المعادية للمجتمع بمعدلات أكثر من قريناتهن.

وقال الباحث الرئيس "جين ميندل" طبيب النفس الإكلينيكي وأستاذ التنمية البشرية في جامعة "كورنيل" الأمريكية؛ قال إن الفتيات اللاتي يمررن بمرحلة بلوغ مبكرة، مقارنةً بقريناتهن، يمكن أن يصبحن ضعيفات نفسيًّا خلال مرحلة المراهقة، بيد أنه لم يتضح بعدُ ما إذا كان هذا الضعف يمتد إلى ما بعد سنوات المراهقة أم لا.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من 7% من الفتيات اللاتي بلغن في سن العاشرة، عانين من مشكلات سلوكية ونفسية، مقارنةً بالفتيات اللاتي بلغن في سنوات لاحقة. وأشار الباحثون إلى أن السمنة أو التعرض للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء؛ قد تلعب دورًا في هذا الصدد.

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