دراسة: تحكم المراهقين بالسكري من النوع الأول يتأثر بأقرانهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أفادت دراسة صغيرة بأن العلاقة بين الشبان المصابين بداء السكري من النوع الأول وأقرانهم قد تترك آثارا مهمة على تعاملهم مع المرض ومدى انزعاجهم منه. وقال الباحثون في دورية (ديابيتيس كير) إنه بإمكان الأقران مساعدة المراهقين والشبان على تقبل مرضهم والانتظام في خطط العلاج لكن الشبان الذين يهتمون أكثر من اللازم بآراء أصدقائهم فيهم قد يهملون العلاج حتى ينسجمون مع مجموعة الأصدقاء.

وقال كوين رايمايكيرز، كبير الباحثين في الدراسة وهو من جامعة لويفن في بلجيكا، لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني "هذه إحدى أوائل الدراسات التي تسأل المراهقين والشباب المصابين بالسكري من النوع الأول عن علاقاتهم بأقرانهم في وقت ما ثم بعد ذلك بعام".

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