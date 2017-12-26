الذهب لعلاج "كابوس" الشباب

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تُجرى حاليا تجربة علاج غبار الذهب الذي يمكن أن يكون الحل لمشكلة حب الشباب.ويقوم العلماء الآن بتجارب لتقييم العلاج، الذي يطلـَق عليه اسم "Sebacia"، على المرضى في مختلف الأعمار.

ويشمل العلاج، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل في الولايات المتحدة، تطبيق عملية تدليكِ كريم يحتوي على جسيمات صغيرة من الذهب الصلب في مسام الجلد. ثم يتم استخدام الليزر منخفض الطاقة لتسخين جزيئات الغبار والحد من الالتهاب، مع وجود أمل في اختفاء البقع خلال بضعة أيام.

وقال الدكتور هوارد ستيفنز، وهو رئيس استشاري في التجربة وطبيب الأمراض الجلدية: "حب الشباب هو واحد من أكثر المشاكل التي يعاني منها أي شخص، ويمكن أن يؤثر على الرجال والنساء. ويمكن أن تحتاج الحالات الصعبة الكريمات الطبية اليومية، بالإضافة إلى تناول أقراص الدواء غير المرغوبة".

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ويظهر حب الشباب بسبب الإفرازات الدهنية المفرطة، الزهم، الذي يتولد من الغدد الدهنية، ما يؤدي إلى إغلاق المسامات وتراكم البكتيريا التي تسبب الالتهابات. ويعاني حوالي 60% من البريطانيين من مشكلة حب الشباب، وفقا لمؤسسة الجلد البريطانية.

ولا يوجد علاج لحب الشباب، ولكن يمكن معالجة البقع والحبوب باستخدام مجموعة من الكريمات والأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية.

ولهذا الغرض، صنعت شركة أمريكية العلاج الجديد Sebacia، الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). ويرغب الباحثون في معرفة مدى فعالية العلاج الذي يعتمد على جسيمات الذهب الفعالة، وقد يكون إنجازا حقيقيا في مجال علاج حب الشباب، دون استخدام الأدوية الموضعية.

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