علماء يبتكرون علاجا جديدا لمرض نقص تروية القلب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (رامبلر)



ابتكر علماء روسي عقارا جديدا لمرض نقص تروية القلب والذين اكدوا ان الطلب على هذا الدواء سيكون كبيرا زيفوق بمكوانته كل الادوية المماثلة، ويجري حاليا اختبار دواء علاج نقص تروية القلب في المختبر، وفي السنة المقبلة سيخضع لاختبارات واسعة ومختلفة.

قام علماء روس بابتكار عقار جديد لعلاج مرض نقص تروية القلب، إذ يقول مدير مختبر المركز العلمي التعليمي في جامعة مقاطعة موسكو الحكومية دينيس ميشينكو: "نعتقد أن الطلب على هذا الدواء سيكون كبيرا، وسوف يتفوق بمكوناته البيولوجية على الأدوية الأجنبية المماثلة.

فالتركيب الكيميائي للدواء الجديد سينقذ حياة آلاف الأشخاص. ويعمل العلماء الذين ابتكروا هذا الدواء حاليا على ابتكار أدوية لعلاج الأمراض السرطانية والسكري من النوع الثاني وأمراض أخرى لتحل مكان الأدوية الأجنبية"، هذا ويجري حاليا اختبار دواء علاج نقص تروية القلب في المختبر، وفي السنة المقبلة سيخضع لاختبارات واسعة ومختلفة.

اقرأ أيضا:

هل يشيخ قلب الرجال أسرع من قلب النساء؟

ولد بنصف "قلب".. ونجا من الموت بمعجزة بعد عملية جراحية (صور)

