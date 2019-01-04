إلهان عمر.. أوّل مسلمة تدخل الكونغرس بالحجاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدت إلهان عمر (37 عاما)، أول مسلمة محجبة تدخل الكونغرس الأمريكي في تاريخ البلاد اليمين القانونية، الخميس، وهي تضع يدها على المصحف، كما تمكنت من رفع الحظر على ارتداء الرموز الدينية لأول مرة في منذ سنوات في تاريخ مجلس النواب.

ودخلت إلهان التي فازت بمقعد في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، إلى الكونغرس الأمريكي، إلى جانب النائبة المسلمة رشيدة طليب وهي أمريكية من أصل فلسطيني، ولا ترتدي الحجاب من ولاية ميتشيغن، لتكونا أول مسلمتين في تاريخ مجلس النواب.

وسمح للنائبة الديمقراطية إلهان، من تأدية القسم تحت قبة البرلمان وهي ترتدي الحجاب، بعد قرار الديمقراطيون برفع الحظر المفروض على ارتداء غطاء الرأس، لأسباب دينية في قاعة مجلس النواب.

وفي وقت سابق، عبّرت إلهان عن رغبتها في ارتداء الحجاب عند تأدية اليمين الدستورية، وقالت: "لا أحد يضع وشاحاً على رأسي، إنه اختياري، وهذا ليس هو الحظر الأخير الذي سأعمل على رفعه".

وإلهان من مواليد الصومال، لكنها هربت مع عائلتها من البلاد التي مزقتها الحرب، وجاءوا إلى الولايات المتحدة في عام 1995، عندما كان عمرها 12 عاماً، وجاءت إلى البلاد لاجئة من الصومال وهي طفلة.

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