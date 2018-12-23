10 سعوديات تصدرن الجوائز في عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

عاماً بعد عام ، تثبت المرأة السعودية أنها صاحبة الإنجازات المتميزة وأهل لكل الفرص التي تمنحها ،و عام 2018 تميز بالكثير من الإنجازات والجوائز التي حصدتها المرأة السعودية في العديد من المناصب العلمية والطبية والأدبية والتعليمية المحلية والإقليمية والعالمية، والتي أتت استكمال للكثير من الانجازات لأعوام ماضية باقيه عليها لسنوات قادمة

1. الروائية أميمة الخميس

حصدت الروائية أميمة على جائزة نجيب محفوظ لعام 2018 ، و أميمة الخميس روائية وشاعرة وناقدة وهي ابنة المؤرخ الكبير عبد الله بن محمد بن خميس، وهي أول سيدة تكتب في صحيفة الجزيرة التي أسسها الأديب عبدالله بن خميس عندما كانت مجلة .

2. ماجدة أبو راس

حصلت الدكتورة ماجدة أبوراس على جائزة التميز لعام 2018 ، وهي عالمة بيئة سعودية كرمت في عام 2012 من قبل رئيس جامعة الدول العربية بالقاهرة الدكتور نبيل العربي، لجائزة القيادات النسائية العربية للبيئة على مستوى الوطن العربي من قبل المنظمة العربية الأوروبية للبيئة في سويسرا .

كما شاركت الدكتورة ماجدة أبوراس عام 2015، كخبيرة دولية ومديرة مكتب برنامج المرأة والطفل والبيئة في المنظمة العربية الأوروبية للبيئة.

3. لبنى العليان

تصدرت سيدة الأعمال لبنى العليان قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018، وعينت في أكتوبر 2018 رئيسة لبنك ساب الأول في السعودية، كما اختارتها مجلة أرابيان بيزنس الاقتصادية سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان ثاني أقوى شخصية نسائية عام 2011 ضمن قائمة أقوى 100سيدة عربية

4. سارة السميحي

احتلت سارة السحيمي المركز الثاني في قائمة تصنيف فوربس لأقوى 100 سيدة لعام 2018 ، وتشغل سارة منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، كما اختيرت في سبتمبر عام 2013 كواحدة من بين 16 عضوا في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية وقد عملت بها لمدة عامين.

5. الأميرة ريما بنت بندر

حصلت الأميرة ريما بنت بندر على جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة "الرياضة للأفراد" 2018، وقد عينت الأميرة ريما في عام 2016 وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشر،وتم اختيارها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية، لتنضم إلى برنامج "القيادات العالمية الشابة" لإنجازاتها في المجالات التنموية وسجلها القيادي، وكانت ضمن قائمة "أكثر الأشخاص إبداعاً" من قبل مجلة "فاست كومباني" الأمريكية في عام 2014 ، وأيضاً في قائمة كبار المفكرين العالميين والتي أصدرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في عام 2014 .

6. فوزية المغامسي

حصلت مدرسة الرياضيات فوزية المغامسي على أفضل معلم خليجي لعام 2018، وجائزة مالية مقدارها مليون درهم إماراتي نظير تميزها في تطبيق جميع المعايير المعتمدة بالجائزة، والتي تساهم في تحقيق الريادة التعليمية، بالإضافة إلى مبادراتها التي تساعد في تطوير البيئة التعليمية.

حصلت ريما على وسام وتاج الريادة العالمي ودرع الإنجاز وشهادة الاستحقاق لعام 2018 من المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات، وهي أول امرأة سعودية وعربية تنال هذا الاستحقاق بعد تميزها في الجانب الحضاري والثقافي العالمي.

7. سهام ابو زاهرة

حصلت الدكتورة سهام ابو زاهرة على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية للمخترعين باستراليا 2018، وهي مبتعثة سعودية قدمت العديد من الاختراعات التي أهلتها لحصد الجوائز الذهبية في المسابقات العالمية والمحافل الدولية وهي صاحبة اختراع الحساس الكيميائي الذي يستخدم كبديل جيد للبنزين

8. أشواق بخاري

حصلت الدكتورة أشواق بخاري على جائزة لوريال يونسكو لدعم المرأة في مجال العلوم لعام 2018 ، و حصلت على الدكتوراة بتخصص أورام طبية من جامعة أكسفورد البريطانية وهي متخصصة في مجال استحداث نظام معملي مبتكر لدراسة تطور سرطان المبيض، وقدمت كذلك بحث متخصص بالاورام السرطانية النسائية.

9. عائشة الطويرقي

حصلت عائشة الطويرقي على جائزة المشرف المتميز في ⁧تحدي القراءة العربي⁩ لعام 2018، متفوقة على 87 ألف مرشح ومرشحة من مختلف الدولة العربية ، إذ تألّقت المتميزة الطويرقي بوشاحها الأخضر السعودي ، و نالت وبجدارة لقب المشرفة المتميزة .

10. ريما الرويسان

حصلت ريما على وسام وتاج الريادة العالمي ودرع الإنجاز وشهادة الاستحقاق لعام 2018 من المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات، وهي أول امرأة سعودية وعربية تنال هذا الاستحقاق بعد تميزها في الجانب الحضاري والثقافي العالمي.

مصدر الصور : hiamag

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