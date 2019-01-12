الشاي يضرّ بالحوامل.. دراسة تكشف المخاطر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت دراسة حديثة أنّ "الإفراط في استهلاك مادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة خلال فترة الحمل، ينعكس سلباً على الجنين". وأظهرت عينة من ألف امرأة إيرلندية أن تناول الكافيين بصورة غير معتدلة خلال الأشهر الأولى للحمل يؤدي إلى مشاكل صحية لدى الأجنة.

ولفتت الدراسة التي نشرتها مجلة "كلينيكال نيوترشن" الأمريكية أنّ "تناول الشاي الغني بالكافيين يؤثر على مدة الحمل لدى المرأة ووزن الجنين عند الولادة".

وبحسب الدراسة، فإنّ "المخاطر تزيد الضعف لدى النساء اللواتي يتناولن بكثرة الشاي خلال فترة الحمل، على الرغم من التحذيرات الصحية الكثيرة"، موضحة أنّ "منسوب الكافيين يختلف بحسب أنواع الشاي، إذ أن الشاي الأسود الذي يجري استهلاكه في إيرلندا بكثرة يحتوي على تركيز أعلى مقارنة بالشاي الأخضر".

وتنصح منظمة الصحة العالمية بعدم تناول أكثر من 300 ميليغرام من الشاي في اليوم الواحد، في حين تنبه هيئة السلامة الغذائية في إيرلندا من عدم تجاوز 200 ميليغرام من الشاي يومياً.

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