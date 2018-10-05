لجنة الأوسكار تدعم المخرجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن منظمو جوائز الأوسكار عن سلسلة من المبادرات الجديدة تهدف إلى تشجيع مخرجات السينما. وسيتضمن البرنامج الذي يطلق عليه (آكشن: مبادرة الأكاديمية لدعم المرأة)، منحة دراسية لمدة عام للمخرجات ومديرات الإنتاج، ولقاء يجمع العاملات بقطاع السينما، ودليلا توجيهيا يستهدف تحسين الربط بين النساء وفرص العمل بهذا القطاع.

ويأتي إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بعد ضغوط من النساء في صناعة السينما من أجل دور أقوى وأجور أفضل وتوفير مزيد من فرص العمل خلف الكاميرا وأمامها. وقالت دون هدسون الرئيسة التنفيذية للأكاديمية في بيان ”بينما نحو مستمرون في الدفاع عن قضية الإدماج، يشرفنا أن نجمع أعضاء الأكاديمية ومجتمع صناعة السينما معا لدعم النساء في جميع مراحل حياتهن المهنية“.

وسيقام لقاء نساء الأكاديمية في كل من لندن ولوس انجليس هذا الشهر. وستقدم المنحة الدراسية لمدة عام لمخرجة ناشئة في الولايات المتحدة وفي بريطانيا.

وبذلت الأكاديمية، التي يصوت أعضاؤها البالغ عددهم ثمانية آلاف لمنح جوائز الأوسكار السنوية، جهودا في العامين الماضيين لتنويع صفوف العاملين بها والذين يغلب عليهم البيض والمسنون والذكور، وذلك بدعوة مئات النساء والملونين للانضمام إلى صفوفها.

وتعهدت الأكاديمية في عام 2016 بمضاعفة عدد النساء والعمل على تنويع أعضائها بحلول عام 2020. وطبقا لتقرير صدر في يونيو حزيران الماضي لنقابة المخرجين الأمريكية، فإن 16 بالمئة فقط من 651 فيلما صدرت في الولايات المتحدة في عام 2017 كانت من إخراج نساء.

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