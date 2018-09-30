نساء فرنسا يفترشن شوارع باريس احتجاجاً على تعنيف المرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

افترشت النساء فى فرنسا يوم السبت 29 سبتمبر/أيلول، الشوارع احتجاجا على العنف الجنسى ضد المرأة. ورفعت المتظاهرات لافتات مطالبة بضرورة محاكمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لاتهامه بالعديد من القضايا الجنسية.

وأشارت بعض التقارير أن إمرأة من بين كل 4 من النساء تتعرض للعنف الجنسى من زوجها، كما يوجد حوالى أكثر من ثلث الفتيات المراهقات الذين يعانون من التعرض للعنف الجنسى بالإكراه.

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ومن التوابع الناتجة عن العنف الجنسى هى الموت إنتحارا، أو عدوى الـ HIV او القتل كدفاع عن الشرف، ويمكن ان يؤثر العنف الجنسى على تكوين المجتمع ككل، حيث تعانى الضحايا من وصمة العار والرفض المجتمعى لها هى وإسرتها.

وأكدت الدراسات أن المعتدى يشعر بالرضا والمتعة اثناء القيام بالممارسة الجنسية بالقوة وذلك لكى يعبر عن رغبته فى إظهار قوتة وسيطرته على الضحية، كثير من الأزواج الذين يجبرون زوجاتهم على ممارسة الجنس يؤمنون بأن ذلك عمل مشروع لأنه يتم فى إطار الزواج.

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