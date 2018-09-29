رونالدو متهم بالتحرش الجنسي.. فمن الضحية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اتهمت فتاة أمريكية نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، باغتصابها في عام 2009. وقالت الفتاة الأمريكية إنها حصلت على مبلغ مالي مقابل الصمت. وفقا لموقع "DW" عربية.

فقد وقع نجم يوفينتوس الإيطالي، الدون البرتغالي كما يحلو لعشاقه تسميته "كريستيانو" رونالدو" وقع في مرمى الإتهامات بالتحرش الجنسي، الأخبار الدولية لم تتناول هذه المرة إنجازات كريستيانو الرياضية، وإنما الإتهامات الموجهة إليه من قبل فتاة أمريكية بالإغتصاب، قائلة إن رونالدو اشترى سكوتها بالمال بعد اغتصابها في لاس فيغاس عام 2009.

إقرأ: NIKE تحتفي بمودريتش بحذاء خاص

ويذكر أن "كريستيانو رونالدو" متزوج من عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينا رودريغيز" التي انجبت منه طفلة، وهي حامل الآن بطفل آخر الى جانب ثلاثة أطفال رزق بهم رونالدو من نساء أخريات.. فهل ستسقط هذه الإتهامات صاروخ ماديرا؟ وهل ستنهي رحلته نحو النجوم؟

إقرأ أيضا: هكذا سيعيش الممثل "بيل كوسبي" حياته بالسجن