NIKE تحتفي بمودريتش بحذاء خاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كرمت شركة الملابس الرياضية NIKE لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لفوزه بلقب أفضل لاعب كرة قدم للرجال، بإطلاق حذاء جديد أسمته "Mercurial Vapor PE" Modric.

ولن يتم توفير الأحذية الجديدة للبيع، وسيكون الحذاء مقتصرا على اللاعب فقط. وأضافت الشركة خصائص بخار الزئبق والصفائح خفيفة الوزن تحت مقدمة القدم والكعب من أجل الراحة والتحكم.

وبرز مودريتش الذي تنافس على الجائزة مع المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير خلال الموسم الماضي بعدما ساهم في قيادة ريال مدريد إلى لقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم النجم الكرواتي في قيادة منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 التي خسرتها كرواتيا امام فرنسا 2-4.

ولأول مرة منذ 10 سنوات، توقف تصفيق الجميع للبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن تمكن مودريتش من انتزاع لقب الأفضل من النجمين اللذين هيمنا على الساحة لمدة عقد كامل.



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مصدر الصورة: NIKE NEWS