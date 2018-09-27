كيف احتفل ويل سميث بعيد ميلاده الـ50؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اختار ويل سميث أن يَخوض تجربة جديدة في الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين ، على طريقة السينما، ولكن هذه المرة ليست في السينما بل في الحقيقة ، اذ اختار أن يقفز من طائرةِ هليكوبتر من ارتفاع كبير، وسط مُشاهَدةِ جمهوره الذي حضر للاحتفال به .

ويل سميث كعادته وثـَق هذه القفزة الأسطورية بتصوير ٍ فائق الجودة وقام بوضع الشريط المصور على قناته الخاصة على "يوتيوب"، ، و لم يكتف سميث بهذا فحسب، ولكنه وضع كواليس التدريب على القفزة التى استمرت ل 6 اشهر ، بحسب ما ذكر ويل سميث نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

الارتفاع الذى قفز من عليه سميث يصل تقريباً إلى 550 قدماً، وقد نفذ سميث القفزة ببراعة رغم أن الطقس فى ذلك اليوم لم يكن معتدلاً، وكان ينبئ بحدوث تغيرات جوية قد تلغى فكرة القفز، ولكن سميث كان لديه إصرار عجيب، الدافع وراءه هو القضاء على فكرة "الخوف"، حيث كانت ترافقه أسرته كاملة .

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