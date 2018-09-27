هكذا سيعيش الممثل "بيل كوسبي" حياته بالسجن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

جرت الرياح عكس ما تشتهيه سفن الممثل العجوز "بيل كوسبي"، فالحكم أتى كذلك عكس ما كان يطمح له محاميه الذين كانوا يأملون تخفيف الحكم عليه بسبب سنه ووضعه الصحي، لكن من المتوقع أن يقضي بيل كوسبي (81 عاما) السنوات الثلاث أو العشر المقبلة من حياته في سجن جديد بولاية بنسلفانيا، بينما يقضي عقوبة السجن بتهمة التخدير والتحرش بإحدى النساء قبل أكثر من عقد من الزمان، بحسب موقع "الدايلي ميل" البريطاني..

وقد حكم على الممثل الكوميدي الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول بعد إدانته في أبريل/ نيسان بتهمة التخدير والاعتداء الجنسي على "أندريا كونستاند" عام 2004، وهي مسؤولة سابقة في فريق كرة السلة للنساء في جامعة "تمبيل"،

وسيقضي "كوسبي" مدة عقوبته في سجن "المؤسسات الإصلاحية الحكومية فينيكس" في كوليدجفيل، بنسلفانيا، حيث سيقوّم الموظفون حاجاته المادية والطبية والأمنية. ويُعتقد أنه قد ينتهي به المطاف في وحدة العناية الطبية طويلة الأمد في السجن..

وفي حال تعرضه للخطر بسبب شهرته أو أصبح خطرا على الآخرين، فسوف يُحتجز في الحبس الانفرادي، ويقضي معظم اليوم بمفرده في زنزانته. لكن من المرجح أنه سيتشارك زنزانة مع أحد السجناء، ويغادر إلى القاعات

المشتركة في السجن لتناول الوجبات والتمارين والدروس وغيرها من الأنشطة، كما سيسمح له بإحضار جهاز شخصي لسماع الموسيقى أو اللعب، ولكن لن يسمح له بالاتصال بالإنترنت..

سجن " المؤسسات الإصلاحية الحكومية فينيكس":

يعتبر هذا السجن الأكثر جدّة والأكثر تطوراً في الولايات المتحدة، لكن كوسبي قد يجد نفسه في حالة صدمة، حيث قال بعض السجناء إنه "يسمح لهم بقدرٍ محدود من المياه". كما أنّ سياسة استخدام الهاتف لديهم هي الأكثر

كيف تبدو زنزانة كوسبي؟

تحتوي الزنزانة على أسرّة بطابقين وخزانات، بالإضافة إلى مرحاض ومغسلة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومكتب صغير ومقعد. وعلى عكس السجون الأقدم، استبدلت الأقفال بالمفاتيح اليدوية بأبواب إلكترونية التي تفتح من

الموقع المركزي..

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