عالسمع | مسيرة توعوية في مدينة مصياف السورية بسرطان الثدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع Shams Sy )

حملات التوعية بأهمية الكشف المبكرلسرطان الثدي مستمرة في شهر أكتوبر الوردي ، الشهر الذي أصبح موعداً عالمياً للحديث عن المرض الذي يخطف آلاف الأرواح سنوياً إذا اكتشف في مراحل متقدمة..

حملات التوعية موجودة أيضاً في سوريا، وفي مختلف المناطق مع إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي .

وقد وصلنا من أعضاء مجموعة عالسمع العديد من الصور التي تنقل نشاط الحملات ، منها ما أرسلته لنا الصديقة شمس من مدينة مصياف السورية لمسيرة حملت عنوان لأنك آقوى من السرطان ، التي تهدف لتشجيع النساء لإجراء الفحص المبكر عن سرطان الثدي .

وكان أعلن المشرفون على الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي المقامة بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي قائمة المشافي والعيادات والنقاط الطبية والمراكز الصحية والمجتمعية المشاركة فيها لتوفير فحوص طبية وشعاعية مجانية للسيدات ونشاطات توعوية وتثقيفية.

وتتضمن القائمة أكثر من 132 مؤسسة صحية ومجتمعية مشاركة في الحملة التي تستمر طيلة شهر تشرين الأول شهر التوعية العالمي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتتوزع مراكز الحملة التي تحمل عنوان “لأنك أقوى من السرطان” حسب الإعلان بين 46 مركزا في دمشق وريفها و30 بحمص و14 في اللاذقية و12 في حلب و9 في حماة و7 في طرطوس و5 في كل من السويداء ودرعا ومركزين في القنيطرة وعيادة في كل من الحسكة ودير الزور.

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