عالسمع | هذا ما خلفه إعصار لبان بمحافظة المهرة اليمنية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غروب عالسمع - Rew F. Rad )

أرسلنا لنا أحد أعضاء مجموعة عالسمع على الفيسبوك مجموعة صور لمنازل متضررة في اليمن بعد اعصار لبان ، وجاء الخبر كالتالي ..

غرقت عشرات المنازل بمحافظة المهرة اليمنية، جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار والعواصف المصاحبة للعاصفة "لبان".

وكانت الأرصاد الجوية اليمنية والعمانية، حذرت منذ أيام من أن الإعصار لبان سيضرب محافظة المهرة، وعدد من المحافظات اليمنية شرق وجنوب اليمن.

واستنفرت الحكومة سلطاتها المحلية، كما دعت المنظمات الدولية والأمم المتحدة لمساعدتها، في التصدي لهذا الإعصار.

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