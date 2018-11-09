هذه البيجامات ستحسن نومك بنسبة 150٪ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت تعاني في نومك من الأرق ؟ أو تمضي وقتاً طويلاً في الفراش قبل أن تغط في النوم ، ربما هذه البجامات ستساعدك ..

فقد أطلقت شركة سليب ديب SleepDeep بيجامات جديدة، ثبت علميًا أنها تحسن نوعية نومك بنسبة 150٪.

وملابس النوم عالية التقنية هذه مصنوعة من نسيج جديد يُسمى SOMNOTEC ، وهو مزيج من صوف ميرينو الجيد للغاية وألياف نباتية مستخرجة من أشجار الكينا.

وتعمل الألياف معًا على تحريك العرق بعيدًا عن بشرتك أثناء الليل، والحفاظ على درجة حرارة جسمك في المستوى الأمثل للنوم الجيد.

وما هو أكثر من ذلك أن نسيج البيجامة أكثر نعومة من الحرير ما يجعلها ناعمة للغاية على الجلد.

وقال جيمس سميث، مؤسس شركة سليب ديب: “إن ملابس النوم هذه التي قمنا بصنعها تساعد بالفعل في الحصول على نوم أفضل في الليل، ما يعني أنك تصبح أكثر انتعاشًا لمواجهة اليوم التالي”.

وتم اختبار البيجاما على متطوعين، والذين سجلوا أكثر من 1000 ليلة نوم.

وكشف تحليل نومهم أن المتطوعين دخلوا في النوم بدرجة أسرع بنسبة 53٪ ، واستيقظوا أثناء الليل بدرجة أقل بنسبة 75٪ ، وحصلوا على نوم عميق بدرجة أكبر بنسبة 64٪.

كما كشفت التقارير الذاتية أن جودة النوم قد تحسنت بنسبة 150٪ عند ارتداء البيجاما.

ولكن البيجاما ليست رخيصة، حيث يتم بيعها حاليًا من خلال Kickstarter بسعر 114 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 189.99 جنيها إسترليني.

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