تعرفوا على اصدار فيراري الجديد.. F8 تريبوتو 2020

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشتهر شركة السيارات العالمية فيراري بأنها لا تترك فاصل زمني كبير ما بين طرازاتها، إذ أنها عادةً ما يتراوح بين 4 الى خمس سنوات. وهذا ما حدث بالضبط مع 488 GTB التي تعمد شركة فراري الى اطلاق طراز جديد مكانها معروف باسم هو F8 تريبوتو.

لذا يمكن القول أن فيراري F8 تريبوتو هي امتداد لـ 488 GTB، وعملياً هي شيء موازٍ في الأداء لـ 488 بيستا ولكن بتصميم مجدد. فمن الملاحظ أن هناك تشابه على أكثر من جانب ما بين 488 GTB وخليفتها مع تميز للأخيرة في المقدمة بمصابيحها الجديدة التي تحتوي على فتحات فوقها تلعب دوراً في تبريد المكابح وبالتالي الزيادة من فعاليتها.

وتعتبر المقصورة أيضاً امتداداً لما كان في 488 GTB بتصميمها الفريد الذي تشعر وكأنه مستوحى من عالم الطيران والانسيابية. كما أن الجديدة نالت تحسناً على صعيد الانسيابية بنسبة 10 بالمئة من سلفها، وتحتوي أيضاً على نظام تحسين الديناميكية من فيراري والذي يمكن تفعيله تلقائياً عند ضبط مفتاح "مانتينو" السحري المثبت في المقود على الوضعية السباقية رايس.

كما أنها ستحتفظ بمحرك الأسطوانات الثمانية السابق نفسه بسعة 3.9 ليتر مع شاحن هواء توربو مزدوج ولكن بعد العبث به ووضع بعضاً من التوابل الإيطالية السحرية لرفع قوته من 670 إلى 720 حصاناً بخارياً (710 حصاناً مكبحياً) وذلك عند 8,000 دورة في الدقيقة، والعزم من 760 إلى 770 نيوتن متر عند 3,250 دورة في الدقيقة، وهذه الأرقام مطابقة تقريباً لتلك في بيستا باستثناء عزم الدوران نفسه الذي يتم الحصول عليه عند 3,000 دورة في الدقيقة.

محرك الـ V8 هذا الذي يعتبر الأقوى على الإطلاق من فيراري ضمن هذا العدد من الأسطوانات، يحلق بـ F8 تريبوتو من التوقف إلى 100 كلم/س في 2.9 ثانية وإلى 200 كلم/س في 7.8 ثانية فقط حتى يصل بها إلى 340 كلم/س كحد أقصى للإثارة! وتجدر الاشارة الى أن F8 يبلغ 1,330 كلغ.

مصدر الصورة: wheels

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