أكثر من 25 مليون مساعد صوتي منزلي معرضون للاختراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت شركة McAfee للأمن الالكتروني، أن أكثر من 25 مليون مساعد صوتي ذكي حول العالم مرتبطون بأجهزة إنترنت الأشياء IoT في المنازل معرضون للاختراق.

وقال "راج ساماني" كبير العلماء فى شركة مكافى، إن هذه الاختراقات قد تحدث نتيجة استغلال مجرمي الانترنت لنقاط الضعف البدائية، مثل كلمات المرور التي يسهل تخمينها، والاعدادات الافتراضية غير الآمنة، مضيفاً أن المال هو الهدف النهائي للمجرمين. وفقا لما نشره موقع gadgetsnow الأمريكى.

ووفقًا لـ McAfee "Mobile Threat Report”، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 550 % فى مخاطر أمن المستهلك المرتبطة بتطبيقات مزيفة وخبيثة فى النصف الثانى من عام 2018، وقال التقرير إن عدد عمليات الكشف عن التطبيقات المزيفة التى نشرتها شركة مكافى العالمية للكشف عن التهديدات ارتفع من حوالى 10،000 فى يونيو 2018 إلى ما يقرب من 65000 فى ديسمبر 2018.

وأوضح تقرير الشركة أن مجرمى الإنترنت يبحثون عن طرق لاستخدام أجهزة موثوق بها للسيطرة على أجهزة إنترنت الأشياء من خلال اختراق كلمة المرور واستغلال نقاط الضعف الأخرى، مثل الاستغلال عبر مساعدين صوتيين،

وقال جارى ديفيس، كبير مدراء أمن المستهلك فى شركة McAfee: "إن النمو السريع والوصول الواسع إلى أجهزة IoT المتصلة يدفعنا إلى تقديم ابتكارات مع شركائنا تتجاوز نطاق مكافحة الفيروسات التقليدية، وإننا نعمل على إيجاد حلول تتصدى لتحديات الأمن الرقمى فى العالم الحقيقي".



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