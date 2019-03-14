لوحة إعلانية تغدق رجلاً باتصالات التهنئة.. ما قصة "فيري"؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (newser)

لم يتوقع المواطن الأمريكي كريستوفر فيري أن يتلقى 20 ألف رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ62. فالأمرُ كان غريباً جداً، إذ أنّ من هنّأه كانوا أشخاصاً لا يعرفهم.

في تفاصيل الأمر الطريف والذي كانت سببه "مزحة"، فإنّ "أبناء فيري وبمناسبة عيد ميلاده، عمدوا إلى إهدائه منشوراً على لوحة إعلانية، تمنوا فيها له عيداً سعيداً". إلّا أنهم لم يكتفوا بذلك فحسب، بل قاموا بوضع رقم هاتفه على المنشور.

آثار هذه الخطوة بدأت بالظهور مباشرة لدى فيري، وهو من ولاية نيوجيرسي، الذي بدأ يتلقى الإتصالات الكثيرة فضلاً عن الرسائل العديدة من أشخاص لا يعرفهم، ويتمنو له عيداً سعيداً.

وأصبح فيري حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أعرب الكثير منهم عن إعجابهم بهذه الخطوة الطريفة من أبناء فيري اتجاه والدهم. غير أنّ هذه القصة لم تقف عند حدود منصات مواقع التواصل، بل انتقلت إلى البرامج التلفزيونية، حيث انتشرت مقاطع تظهر قيام مذيعين بالإتصال بفيري بهدف تهنأته بعيد ميلادها. وفي حديثه لهم، قال الرجل الستيني أنه "يستمتع بالإتصالات التي يتلقاها، لكنه أصبح يواجه مشكلة في عدم استخدام هاتفه لأغراض العمل"، وهو الأمر الذي دفعه إلى شراء خط هاتف جديد، علماً أنّ الإعلان سيبقى حتى نهاية الأسبوع الأول من نيسان/أبريل المقبل.

مصدر الصورة: newser

للمزيد:

والت ديزني تنشر الإعلان الكامل لفيلم "علاء الدين" (فيديو)