والت ديزني تنشر الإعلان الكامل لفيلم "علاء الدين" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (vox)

قبل أشهر من بدء عرض فيلم "علاء الدين" في دور السينما العالمية، وفق التاريخ المحدد في 24 مايو المقبل. نشرت استوديوهات "والت ديزني" المقطع الإعلاني الكامل للفيلم المنتظر.

ويتميز الفيديو الدعائي الجديد لفيلم "علاء الدين" بعرضه لمجموعة مقاطع للمدينة الشرقية الخيالية، التي تبدو بكامل حلتها وأناقتها الأسطورية وروعتها.

صناع النسخة الجديدة من فيلم "علاء الدين" استوحوا الكثير من العناصر المبهرة في الفيلم الكرتوني الذي أنتج عام 1992 من قبل استوديوهات ديزني. خصوصا أن هذا الفيلم يُعد من أضخم إنتاجات هذا العام.

يشار الى أن النجم العالمي ويل سميث يشارك في بطولته، اذ يؤدي دور الجني الأزرق، لكن معظم ظهوره في الفيلم سيكون على هيئة شخصية أسطورية للجني الأزرق.

مصدر الصورة: thedisneyblog

للمزيد:

دراسة: هكذا يمكن للشركات رفع انتاجية العمل!

أول فندق في العالم يقام في الفضاء بحلول عام 2022