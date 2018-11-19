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ويل سميث يشارك في ماراثون مارابانا

أخبار الآن | هافانا - كوبا (رويترز)

شارك الممثل الأمريكي ونجم هوليوود، ويل سميث، في ماراثون مارابانا الشعبي، والذي شهد تواجد أكثر من 5400 رياضي، منهم 1400 أجنبي. 

وكان مبنى البرلمان الكوبي، يمثل نقطتي البداية والنهاية لهذا الماراثون، الذي يقام سنويا في نفس التوقيت، احتفالا بذكرى تأسيس هافانا، والتي كانت في يوم 16 نوفمبر/تشرين ثان عام 1519.

وفاز العداء الكوبي هنري خاين، بماراثون اليوم، للمرة السادسة على التوالي، بعدما أنهاه في زمن قدره ساعتين و33 دقيقة و59 ثانية.

وفي المركز الثاني، جاء الكوبي ألين رييس بزمن قدره ساعتين و53 دقيقة و43 ثانية، وفي المركز الثالث تواجد البولندي فويتشخ كوبيتش بزمن قدره ساعتين و39 دقيقة و28 ثانية.

 

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