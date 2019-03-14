بوغاتي الجديدة.. الأغلى في التاريخ تبهر رواد فيسبوك (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات خلال معرض "جنيف للسيارات 2019"، عن أحدث منتجاتها المتمثل بسيارتها "لا فواتور نوار bugatti la voiture noire"، بسعر يصل إلى 19 مليون دولار، وهي الأغلى في تاريخ البشرية.

ونشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك فيديو للكشف الأول عن هذه السيارة ، فأثار إعجاب المتابعين، وشاهده أكثر من 215 الف متابع، بينما أعجب به أكثر من 2000, وشاركه أكثر من 590 مرة، كما علق عليه أكثر من 240 متابع .

نستعرض بعض التعليقات :

ﭼمعه آلمرغني

"ان شالله ناخذ منها وحدة ف الجنة باذن الله "

Mouh Bibi

"قلو اغلى سيارة فالعالم اروح تشوف بو سمبول170 مليون وين تبان 19 مليون بوغاتو"

Ben Amir

"19 مليون دولار تساوي تقريب 300 مليار سنتيم سبحان الله ممكن افتح موسسه بميات خدام ياكلو خبز معايا ههههه عجيب حياة دنيا"

المنير عمر

"مشكله باب واحد ولو جت بابين راح اندور عيب آخر ومش حناخذها . حقها حق شركات ومؤسسات"

Adham Yaseen

"انا معى 18 مليون فى حد يكمل ويدفع المليون الباقى ووعد هخلية ياخد لفة بمليون اللى تفعوه "

Ahmed Soltan

"350 مليون جنيه مصري دانا أعيش ملك طول عمري واشتري روز رايز علي الأقل أفخم منها"

مصدر الصورة: quto.ru

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