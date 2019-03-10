جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من ألكيس رودريغيز (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

بعد أيامٍ على احتفالهما بمناسبة مرور عامين على علاقة حبّهما، أعلنت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز (49 عاماً) خطوبتها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز (43 عاماً). وجاء ذلك من خلال صورةٍ نشرتها لوبيز على حسابها على "انستغرام" تظهر خاتم الخطوبة، ومعها روموز تعبيرية رومانسية.

أمّا رودريغيز، فنشر الصورة نفسها عبر حسابه على "انستغرام" وأرفقها بتعليق جاء فيه: "لقد قالت نعم".

وكانت علاقة لوبير ورودريغيز بدأت قبل عامين وقد تميزت بقوتها ورومانسيتها. ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ رودريغيز تقدّم لخطوبة لوبيز، يوم السبت الماضي، بينما كانا يقضيان عطلتهما في جزر الباهاما.

وكانت لوبيز قد تزوّجت قبل ذلك 3 مرات. أولّ زواج لها كان من أوجاني نوا واستمرّ لعامٍ واحدٍ فقط (1997-1998). أمّا الزواج الثاني فكان في العام 2001 من كريس جود، وقد استمرّ حتى العام 2003، فيما كان الزواج الثالث من مارك أنتوني الذي يعتبر هو الأطول في حياة لوبيز، إذ استمرّ من العام 2004 وحتى العام 2014. أمّا ألكيس رودريغيز فكان متزوجاً بسينثيا سكرتيس بين العام 2002 و 2008.

وتعيش ابنتا ألكسندر معه ومع لوبيز، وهما إيلا (10 سنوات) ونتاشا (14 عاماً). أمّا لوبيز، فلديها توأمان يبلغان من العمر 11 عاماً، وهما ماكسيميليان وإيمي، وهما من زوجها الثالث مارك أنتوني.

مصدر الصور: dailymail

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