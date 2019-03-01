صينية تنفق 1500 $ لتجري عملية تجميل لقطتها.. لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

في حادثة أثارت العجب ، أجرت امرأة في شرق الصين عملية تجميل لقطتها فقط لأنها "لم تحب عينيها".

وأخذت امرأة صينية من منطقة نانجينغ بمقاطعة جيانجسو قطتها للطبيب البيطري لتجري لها عملية تجميل مزدوجة للجفن لتصحيح شكل العينين بقيمة 1500 دولار أمريكي بحسب ما ذكرت تقارير .



ووصف كثيرون ما فعلته المرأة بالوحشي ، في حين يعتقد العديد من الناس في الصين، أن الجفون المزدوجة قد تجعل أعينهم تبدو أكبر وأكثر جاذبية، الا أن هذه المرأة تعرّضت لإنتقادات كبيرة بسبب تعريض هرتها لعمل جراحي.





وأكد الخبراء أن العمليات الجراحية يمكن أن تـؤدي إلى مضاعفات صحية لدى القطط بسبب التخدير .

مصدر الصور: ديلي ميل

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