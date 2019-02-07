في الكويت.. طلاق بين زوجين بعد 3 دقائق على عقد القران!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثارت حادثة طلاقٍ في الكويت ضجة واسعة في البلاد بسبب سرعتها، وقد وصلت أصداؤها إلى مختلف بلدان العالم، بعدما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيلها.

وبحسب التفاصيل، فإنّ "زوجين تطلّقا بعد 3 دقائق فقط على عقد قرانهما في الكويت، وذلك بسبب كلمة قالها الزوج لزوجته".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "الزوجين وبعدما وقّعا عقد الزواج، خرجا من قاعة المحكمة للذهاب إلى وجهتهما. وأثناء مشيها تعثرت العروس، الأمر الذي دفع بالزوج للسخرية منها، ووصفها بـ"الحمقاء".

وأثار هذا الأمر حفيظة العروس التي سارعت على الفور إلى المحكمة للمطالبة بفسخ عقد الزواج.

وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل هذه الحادثة، وقد أبدى الكثير منهم تعاطفهم مع الزوجة التي رأوا في خطوتها أمراً مُحقاً.

مصدر الصورة: مصراوي

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