إنعقاد مؤتمر عرب نت في الكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



ينعقد مؤتمر أراب نت في نسخته الثالثة مابين 7_9 أكتوبر في الكويت وسيجمع المؤتمر أكثر من 90 متحدثًا ، وأكثر من 40 عارضًا

وسيشرك المشاركين في مسارين من ورش العمل العملية التي تغطي ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتطورة.

تعد عرب نت شركة رائدة في مجال الأحداث والإعلام والبحوث التي تركز على الأعمال الرقمية وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تنظم عرب نت مؤتمرات سنوية كبرى في بيروت والرياض ودبي والكويت. وتنشر أخبار وتحليلات للقطاع الرقمي على بوابتها الإخبارية

و سيجتمع رجال الأعمال الرقميون في الدورة الثالثة من عرب نت الكويت - في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر وسيجمع المؤتمر أكثر من 90 متحدثًا ، وأكثر من 40 عارضًا ، بالإضافة ستكون برعاية مؤسسات من المستوى الرفيع ، بما في ذلك Digital Media Services (Choueiri Group) ، وبنك Boubyan ، و Wave Maker ، و SME Law and Careem.

لأول مرة هذا العام ، ستستضيف عرب نت الكويت يوم المؤسسين ، برعاية بنك بوبيان.و سيعقد المؤتمر في 7 أكتوبر وسيشرك المشاركين في مسارين من ورش العمل العملية التي تغطي ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتطورة. وفي

غضون ذلك ، سيبرز يومي المؤتمر يومي 8-9 أكتوبر حالة التجارة الإلكترونية ، والتكنولوجيا المالية ، والأعمال المصرفية ، والابتكار وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى الوسائط الرقمية والإعلانات من خلال 4 مسارات منفصلة.

وستشهد المرحلة 16 لوحة ومحادثات عديدة تجمع بين رواد الصناعة مثل أليكس بيت من موستارد سيد الذي كان سابقاً في مبادلة - أبوظبي ومجموعة بوسطن الاستشارية وجولدمان ساكس في لندن.

كما ستعرض "عرب نت الكويت" مسابقتين لتسليط الضوء على المواهب والمبتكرين الناشئين: "معركة البداية" ، التي ستختار أفضل 3 شركات ناشئة من الكويت للتنافس نحو الأفضل في المنطقة في بطولة Startup Championship (للحصول على فرصة للفوز بـ 20،000 دولار

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