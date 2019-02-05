ما رأي العرب في دراسة تقول بأن الصَلع علامة الذكاء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت مؤخرا دراسة ترجح حظوظ الرجال الصلع في إعطاء انطباع الذكاء والهيمنة ، عن أولئلك الذين لديهم شعر على رأسهم .. هذه الدراسة الفريدة كانت محط نقاش واسع على صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، فبين من تعجب ومن سخر ومن أشار لأصدقائه الصُلع وأخرين فاخروا بـ "صلعاتهم ".

المنشور وحده جمع أكثر من 2200 إعجاب وأعيد نشره أكثر من 250 مرة وعلق عليه أكثرمن 520 شخص ..

وتساءل Mohamed Saeid بتعليق وقال "هل اينشتين كان اصلع، بيل جيتس ،بلاش نيوتن، بيتهوفن."

أما Mass Yva فأكدت نتائج الدراسة بنماذج حية وعلقت " ابي و زوجي اصلعان و حقيقة الأمر ذكيان جدا و في نفس مجال عملهما سبحان الله."

بينما سخر Jalal El Hammouchi بتعليق وقال " الصلع دليل الشيخوخة المبكرة ولا هيمنة ولا زعتز "

وأيضاً Nabil Nabil فعل " ههههه كل صلعاء لكنعرفهم غير ديال العصى مكين لا ذكاء لا زكاء"

أما Aas Fakani فهو على ما يبدو من فئة الرجال الصلع ، وهو يتمنى عودة شعره فعلق " ردوا الينا الشعر وخذوا الذكاء والهيمنة "

وأتت نتائج الدراسة بعدَ اختبارٍ أجراه الباحث ألبرت إي مانس من جامعة بنسلفانيا في إطار دراسته. فخلال البحث، قام مانس بعرض صورٍ لرجال مع شعر على رأسهم، وصور أخرى لهم من دون شعر، على 59 شخصاً شاركوا في الإختبار.

وبناءً عليه، فإنّ المشاركين نظروا إلى صورتين مختلفتين، وقد طُلب منهم إبداء انطباع حول الرجل الذي رأوه في كل صورة. وتبعاً للآراء، فقد لفت المشاركون الـ59 إلى أنّهم "يعتقدون أنّ الرجل الأصلع يتمتع بشخصية قوية ومهيمنة أكثر من الرجل الذي لديه شعر على رأسه".

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