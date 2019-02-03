6 فوائد للجدال مع شريك حياتك ستجعلك لا تتوقف عن الشجار!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @QallwDalldotcom )

لا تقلق أبداً إذا كنت تعيش الكثير من لحظات الجدال والنقاش مع شريك حياتك ، حتى لو كان شجاراِ فـوفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة يعتقد 44 ٪ من الأزواج أن الدخول في جدال ونقاش حول خلاف ما أكثر من مرة في الأسبوع يساعدهم على الحفاظ على العلاقة الزوجية صحية ومنتجة لفترة طويلة.

اليكم 6 فوائد للجدالات بين الأزواج

1- علاقة ناضجة

إذا كنت قادرا على التعبير عن رأيك بوضوح أثناء الجدال، فهذا يعني أنك مستعد لنقل حبك إلى مستوى آخر، لا يلجأ الأشخاص الناضجون إلى الهجمات الشخصية أو الصراخ أيضا أثناء جدالهم، لكنهم بدلا من ذلك يحاولون دائما التوصل إلى حل وسط.

2- رعاية واهتمام

سيكون من الأسهل أن تغض الطرف عن بعض عادات شريكك التي تدفعك للجنون، ولكنك ستتحمل في المقابل كل الألم وعدم الراحة في الجدال للحصول على نتيجة أفضل في المستقبل في العلاقة الزوجية وهذا بكل تأكيد علامة على حبك الحقيقي.

3- يقوي العلاقة الزوجية

من أجل خلق الثقة في علاقتك لا يجب عليك التزام الصمت، على العكس من ذلك من الضروري التواصل مع شريكك بعقل مفتوح، مع تحمل المسؤولية عن أفعالك والاستماع إلى بعضكما البعض بعناية.

4- علاقة زوجية صحية

يعتقد علماء النفس أن هناك 7 نقاط رئيسية لعلاقة صحية وسعيدة، والجدل هو واحد منهم، يساعد الجدال الأزواج على إعادة النظر في قيمهم ومشاعرهم من خلال تناول ومناقشة الأشياء المهمة، ومع ذلك، يجب أن تكون حجتك فيه صحية وغير قتالية.

5- يخفف من الاستياء

قد تشعر بالإستياء لسبب ما في علاقتك مع شريكك ومع عدم إثارة ذلك معه والنقاش حول هذا الأمر يزداد الاستياء بداخلك وقد يتحول إلى أكثر من ذلك، ولكن إذا بدأت بجدال شريكك ونقاشه حول الأمر الذي يتسبب في هذه المشاعر السلبية فإن ذلك يؤدي إلى تغييره.

6- دوام العلاقة الزوجية

وفقا لبعض الدراسات فإن أكبر خطأ يقع فيه الأزواج عادة هو التجنب، ويصبح هذا التواصل الضعيف السبب الأكثر شيوعا للانفصال، فقد ثبت أن الجدال يسمح لك بالتركيز على مشكلاتك وحلها قبل أن تصبح كبيرة جدا.

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