صبغة شعر تتسبب بتورم رأس شابة وتهدد حياتها (صور+فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لم تكن تتوقع " آستل " أنها صبغة شعر عادية يمكن أن تفقدها حياتها ، ففي حادثة مروعة أصيبت الشابة الـفرنسية بتحسس خطير بعد وضعها صبغة شعر ابتاعتها من المتجر ، وعانت بشكل كبير وظلت تكافح من أجل التنفس بعد تضاعف حجم رأسها.



وظهرت "استل (19 عاماً)، وهي طالبة تعيش في العاصمة باريس، بشكل مروّع في صورة التقطتها في المنزل، بعد انتفاخ وجهها بسبب مادة "PPD" الكيميائي، التي وجدت في صبغة الشعر.





وذكرت "استل" أنها اشترت الصبغة من متجر محلي في منطقة "فال-دو-مارن"، في وقت سابق، واستخدمت الصبغة في المنزل وفقاً للتعليمات المكتوبة على العبوة، كما أنها طبقت اختبار الحساسية وانتظرت لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها.





ولكن بعد الاستخدام، لاحظت "استل" تهيج فروة رأسها التي بدأت تتورم بسرعة، واستخدمت مضادات الهيستامين بعد المشورة الطبية؛ لكن في صباح اليوم التالي، وجدت "استل" أن حالتها ساءت وتضخمت رأسها بشكل لافت.



سارعت "استل" إلى الطبيب بعد تضخم لسانها وعدم قدرتها على التنفس، واضطرت إلى أخذ جرعة من الأدرينالين، وبدأت رأسها في الانكماش بعد مرور بعض الـوقت.





وتحتوي منتجات التلوين على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، ولكن "PPD" السبب الرئيسي في الحساسية تجاه صبغة الشعر.

مصدر الصور : Le Parisien

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