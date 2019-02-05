ما أهمية تناول وجبة الإفطار ..وماذا نتناول فيها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام نشرت دراسة أسترالية تنفي معتقداً سائداٍ على مر عقود .. كان يؤكد على أهمية وجبة الإفطار حتى في تلك الأوقات التي تطبق فيها حمية انقاص الوزن . فقد وجدت الدراسة أن أولئك الذين يفوتون وجبة الإفطار يستهلكون 260 سعرة حرارية أقل يوميا في المتوسط.

نتائج هذه الدراسة المفاجئة كان موضوعاً أحبت فيه الزميلة رشا من غرفة الأخبار مناقشته مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك في بث مباشر .

البث شاهده قرابة ال10 الاف متابع ، وجمع أكثر من 300 إعجاب ، وأكثر من 400 تعليق .

Khaoula El Hadi لم تؤمن بنتائج الدراسة ،وقالت بأن العادات في بلادها تقول العكس وعلقت " في مثل عندنا بالمغرب يقول افطر فطور ملكي وغذاء وزاري وعساء فقير هههه المعنى الفطور مهم".

وشارك أحمد صلاح الشافعي بمعلومة من عنده ، وعلق "تناول الفطور قبل التمارين يساعد على حرق الطعام بسرعة" .

وأيضاً ا.رفعت صلاح لم يوافق على ما جاء بالدراسة وعلق " اهم وجبة عندي هي الافطار بها كل شي الا اللحوم والاسماك والارز"

بينما اسامة الخزرجي أعجبته نتائج الدراسة ،وعلق " اني ابد مااحب الفطور صارلي سنين" .

الجزء الآخر من التعليقات ، جاء مشاركة لوجبات الفطور المفضلة

Muhammad Abdin علق " وجبة الفطور لازم تكون مامونية بالقشطة وشعيبيات حلبية مع جبنة مشلشلة وكاسة شاي وخبز تنور"

أما Mohd Hussein فيفضل الفطور الشامي وعلق بأنه يفضل فطور مكون من " مناقيش اوقات مسبحة ولبنة وبيض مسلوق وجبنه".

Alaboudi J Kareem فيرى أن الفطور الصحي مكون من "تمرتان وقطعتين جبنه مع بيضتين بدهن الزيتون مع سلطه وفواكهه يوميا هل هذا صحي"

ووجدت نتائج الدراسة الاسترالية أن أولئك الذين فوتوا وجبة الإفطار أقل وزنا من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، ما دعا الباحثين الى التأكيد على ضرورة الحذر عند التوصية بوجبة الإفطار لفقدان الوزن لدى البالغين، اذ يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.



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